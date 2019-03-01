На улице Измайлова разрушается жилой дом

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-01T09:51:17+03:00

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Жильцы дома на улице Измайловская, 3 Ленинского района Саратова бьют тревогу.

Как они сообщили в соцсети «Яндекс.Район», дом разрушается, причем процесс длится более трех лет.

Горожане обращались к органам власти и в СМИ. Суд вынес решение о необходимости признать дом аварийным и произвести срочный ремонт крыши.

Фото соцсетей

- В фонде капремонта и в коммунальном отделе администрации района сказали, что выделены средства на ремонт кровли в 2018 году. Три раза оперативно-следственная группа УВД Саратова составляла протоколы. А два дня назад узнали, что комиссию собираются прислать «в этом (2019) году», — пишут жильцы.

Сейчас продолжают разрушаться стены дома — из кладки выпадают кирпичи.

Фото соцсетей

Напомним, в Саратове это не первый подобный дом. Например, об аналогичной проблеме заявляют жители дома на Огородной, 164/1.

ИСТОЧНИК KP.RU