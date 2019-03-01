На улице Измайлова разрушается жилой дом
Жильцы дома на улице Измайловская, 3 Ленинского района Саратова бьют тревогу.
Как они сообщили в соцсети «Яндекс.Район», дом разрушается, причем процесс длится более трех лет.
Горожане обращались к органам власти и в СМИ. Суд вынес решение о необходимости признать дом аварийным и произвести срочный ремонт крыши.
Фото соцсетей
- В фонде капремонта и в коммунальном отделе администрации района сказали, что выделены средства на ремонт кровли в 2018 году. Три раза оперативно-следственная группа УВД Саратова составляла протоколы. А два дня назад узнали, что комиссию собираются прислать «в этом (2019) году», — пишут жильцы.
Сейчас продолжают разрушаться стены дома — из кладки выпадают кирпичи.
Фото соцсетей
Напомним, в Саратове это не первый подобный дом. Например, об аналогичной проблеме заявляют жители дома на Огородной, 164/1.
ИСТОЧНИК KP.RU