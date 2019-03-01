В Энгельсе закрылся кинотеатр «Родина»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-01T09:24:59+03:00

Об этом сообщается в профильной группе «ВКонтакте»

Изменить размер текста: A A

Энгельсский кинотеатр «Родина» закрылся в последний день зимы.

- За эти долгие годы вместе с вами мы успели посмеяться на комедиях, поплакать над мелодрамами и закрывать глаза на фильмах ужасов. Спасибо вам за вашу любовь к хорошему кино и нашему кинотеатру, — сообщается в профильной группе кинотеатра.

Горожан заверили, что теперь в паблике будут писать о киноновинках.

Напомним, в Саратове под вопросом возобновление работы кинотеатра «Саратов», который находится в Ленинском районе города.

Его судьбу предлагается решить горожанам с помощью голосования на сайте мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проводится опрос о возобновлении работы кинотеатра «Саратов»

Жители города могут выбрать один из трех вариантов

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU