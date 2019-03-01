В Энгельсе закрылся кинотеатр «Родина»
Энгельсский кинотеатр «Родина» закрылся в последний день зимы.
- За эти долгие годы вместе с вами мы успели посмеяться на комедиях, поплакать над мелодрамами и закрывать глаза на фильмах ужасов. Спасибо вам за вашу любовь к хорошему кино и нашему кинотеатру, — сообщается в профильной группе кинотеатра.
Горожан заверили, что теперь в паблике будут писать о киноновинках.
Напомним, в Саратове под вопросом возобновление работы кинотеатра «Саратов», который находится в Ленинском районе города.
Его судьбу предлагается решить горожанам с помощью голосования на сайте мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU