В Саратове пьяный мужчина угнал и разбил машину собутыльника

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-01T08:55:27+03:00

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В Саратове вчера вечером, 28 февраля, полицейские нашли угонщика «Лады Калина» от дома №19 по улице 1-я Аптечная.

- В отдел с заявлением пришел пьяный 31-летний гражданин, который рассказал, что распивал алкоголь с 28-летним знакомым, а после тот угнал его машину, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сумму ущерба автовладелец оценил в 150 тыс. рублей. Позднее «Калину» нашли с разбитыми фарой и бампером у дома №24 по той же улице. Задержанного угонщика доставили в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU