Житель Красноармейска украл из чужого дома вино и пачку сигарет
Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу у 58-летнего житель Красноармейска.
- По словам мужчины, 26 февраля кто-то повредил навесной замок на двери его дома, залез внутрь и стащил четыре бутылки домашнего вина по полтора литра, пачку сигарет «Ява белое золото» и 22,5 м медного кабеля. Кроме того, вор пытался забрать электроинструмент, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 27-летний местный житель.
На него завели очередное уголовное дело, которое может закончиться четвертой в жизни мужчины судимостью.
Похищенное у вора изъяли, а самого оставили под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU