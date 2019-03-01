Житель Красноармейска украл из чужого дома вино и пачку сигарет

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-01T08:59:07+03:00

Его задержали через два дня после кражи

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Вчера, 28 февраля, полиция раскрыла кражу у 58-летнего житель Красноармейска.

- По словам мужчины, 26 февраля кто-то повредил навесной замок на двери его дома, залез внутрь и стащил четыре бутылки домашнего вина по полтора литра, пачку сигарет «Ява белое золото» и 22,5 м медного кабеля. Кроме того, вор пытался забрать электроинструмент, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 27-летний местный житель.

На него завели очередное уголовное дело, которое может закончиться четвертой в жизни мужчины судимостью.

Похищенное у вора изъяли, а самого оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU