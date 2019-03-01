2019-03-01T08:42:26+03:00
Происшествия

В Саратове задержали пивовара-наркомана

Мужчина не успел употребить
Дарья Вострикова
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В прошлую среду в рамках операции «Канал-центр» саратовская полиция задержала наркомана.

- Им оказался 26-летний представитель пивоваренной компании. Мужчину остановили около дома №1 на улице Радищева, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

При обыске у него нашли 0,93 грамма мефедрона.

Пивовар пояснил, что купил «соли» через интернет для собственного употребления.

На него завели уголовное дело, решения которого мужчина ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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