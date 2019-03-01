В Саратове задержали пивовара-наркомана
Мужчина не успел употребить
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В прошлую среду в рамках операции «Канал-центр» саратовская полиция задержала наркомана.
- Им оказался 26-летний представитель пивоваренной компании. Мужчину остановили около дома №1 на улице Радищева, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
При обыске у него нашли 0,93 грамма мефедрона.
Пивовар пояснил, что купил «соли» через интернет для собственного употребления.
На него завели уголовное дело, решения которого мужчина ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU