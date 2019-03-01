2019-03-01T08:35:24+03:00
Происшествия

На Топольчанской столкнулись два ВАЗ-2114 и «Приора»

Пострадала пассажирка одной из машин
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вчера вечером, 28 февраля, столкнулись три автомобиля.

- ДТП случилось в 19:40 у дома №5 по Топольчанской. 23-летний водитель ВАЗ-2114 нарушил правила проезда перекрестков и врезался в такую же машину с 25-летним парнем за рулем, а также в «Ладу Приора», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка ВАЗ-2114, ее госпитализировали.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24