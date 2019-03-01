На Топольчанской столкнулись два ВАЗ-2114 и «Приора»
Пострадала пассажирка одной из машин
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В Саратове вчера вечером, 28 февраля, столкнулись три автомобиля.
- ДТП случилось в 19:40 у дома №5 по Топольчанской. 23-летний водитель ВАЗ-2114 нарушил правила проезда перекрестков и врезался в такую же машину с 25-летним парнем за рулем, а также в «Ладу Приора», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка ВАЗ-2114, ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU