В Саратове директора «Люксжилсервис» посадили на шесть лет

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-01T08:22:47+03:00

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В Саратове вынесен приговор директору и главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания «Люксжилсервис».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 34-летний директор и 31-летняя главбух были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.

Установлено, что с 2012 по май 2017 года директор компании, которая обслуживала более 50 многоквартирных домов Саратова с общим числом 12 тыс. жителей, самовольно распоряжался средствами, поступающими на расчетные счета.

По его указанию главбух составляла договора беспроцентных займов на сумму более 30 млн рублей. А директор переуступал средства организации, которая в дальнейшем прекратила свою деятельность.

Суд приговорил его к шести годам в колонии общего режима и штрафу 700 тыс. рублей. Главбух проведет в местах лишения свободы десять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU