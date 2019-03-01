LiveInternet: «КП-Саратов» занимает второе место по посещаемости среди сайтов региона

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-01T08:21:27+03:00

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Согласно данным портала LiveInternet.ru, чьи счетчики более 15 лет собирают статистику сайтов по всей России, сайт «КП-Саратов» по итогам завершающейся недели занимает второе место по посещаемости в Саратовской области.

Удерживает вторую позицию среди всех интернет-ресурсов в регионе «КП-Саратов» и по итогам февраля. На третьем месте — поиск по картам 2ГИС, на четвертом — «СарБК». Замыкает пятерку лидеров ИА «Версия-Саратов».

Статистка за 31 день

При этом показатель количества местных пользователей, читателей из Саратовской области, у сайта «КП-Саратов» в феврале более чем в два раза выше (48%), нежели у лидера рейтинга — «Взгляд.Саратов» (21%).

ИСТОЧНИК KP.RU