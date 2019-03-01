2019-03-01T07:00:23+03:00
Происшествия

Под Саратовом фура насмерть сбила пешехода

Погибшему было 33 года
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Вечером 28 февраля в Саратовском районе пешеход погиб от удара фуры.

ДТП произошло у поселка Михайловка Саратовского района. Фура Volvo под управлением 40-летнего водителя сбила пешехода.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, мужчина шел по проезжей части в темное время суток.

В результате удара грузовика 33-летний получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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