2019-02-28T22:45:50+03:00
Происшествия

Под Саратовом иномарка влетела под ковш грейдера

Авария произошла в Марксовском районе [фото]
Поделиться:
Легковушка влетела под ковш автогрейдераЛегковушка влетела под ковш автогрейдера
Изменить размер текста:

Днем 28 февраля на трассе под Марксом Саратовской области легковушка влетела под автогрейдер.

ДТП с участием тяжелой дорожной техники произошло около 11.00 в Марксовском районе на 372 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", здесь произошло столкновение автогрейдера и Renault Symbol.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, обстоятельства аварии устанавливались, - сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24