Под Саратовом иномарка влетела под ковш грейдера

28 Февр. 22:45 2019-02-28T22:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 28 февраля на трассе под Марксом Саратовской области легковушка влетела под автогрейдер.

ДТП с участием тяжелой дорожной техники произошло около 11.00 в Марксовском районе на 372 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", здесь произошло столкновение автогрейдера и Renault Symbol.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, обстоятельства аварии устанавливались, - сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU