Под Саратовом иномарка влетела под ковш грейдера
Авария произошла в Марксовском районе [фото]
Легковушка влетела под ковш автогрейдера
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Днем 28 февраля на трассе под Марксом Саратовской области легковушка влетела под автогрейдер.
ДТП с участием тяжелой дорожной техники произошло около 11.00 в Марксовском районе на 372 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", здесь произошло столкновение автогрейдера и Renault Symbol.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, обстоятельства аварии устанавливались, - сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU