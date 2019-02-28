Школьники рвутся к власти. В Петровске продолжаются выборы в молодежный парламент III созыва

СЕГОДНЯ 19:57 2019-02-28T19:57:27+03:00

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По информации молодежной избирательной комиссии, явка молодых избирателей по состоянию на 17:00 составила 22,33%. Это на 5% больше чем в прошлом году.

По предоставленным данным экзит-полов на выборах в молодежный парламент Петровского района лидирует избирательное объединение «Т.У.С.А.». Если данные экзит-полов подтвердятся, члены данного избирательного объединения получат в парламенте 5 мест из 21.

На втором месте — избирательное объединение «Молодое поколение» представляют санаторную школу-интернат. На третьем месте — избирательное объединение «Панфиловцы» представляют школу №3 им. И.В. Панфилова.

Самыми активным избирательным участком на 17:00 является №7, который располагается в основной школе №8. Напоминаем, что голосование сегодня продлится до 20:00. В выборах участвуют шесть избирательных объединений: «Регион-64», «Т.У.С.А.», «Панфиловцы», «Искра,» «Феникс» и «Молодое поколение».

Сегодня на заседании молодежной избирательной комиссии утвердят окончательные результаты выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU