Реестр памятников культуры Саратова планируют пересмотреть

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-28T17:07:12+03:00

Для этого необходимо провести государственную экспертизу каждого объекта

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В Саратове будет создана рабочая группа по объектам культурного наследия. С инициативой выступил глава города Михаил Исаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, 28 февраля состоялось первое заседание группы. В состав вошли не только чиновники, но представители бизнеса, общественных организация и блогеров.

В Саратове в настоящее время зарегистрировано 1 035 памятников разного уровня: 44 федерального значения, 327 — регионального, 115 — местного. Еще 549 объектов выявлены недавно и их статус планируется рассмотреть в первую очередь. Особое внимание планируется также уделить аварийным домам в центре города.

- У нас одна общая задача — сохранить эти здания, создать единый реестр и алгоритм взаимодействия с предпринимателями, — отметил глава Саратова.

Запланировано провести ревизию объектов, собрать о каждом пакет документов, чтобы провести государственную историко-культурную экспертизу. По словам зампредседателя комитета по градостроительству, архитектуре и капстроительству Анастасии Пузановой, реестр памятников будет пересмотрен и откорректирован после заключения экспертизы.

Карту архитектурных памятников предполагается разместить в соцсетях, чтобы все желающие смогли добавлять фотографии и делать примечания.

ИСТОЧНИК KP.RU