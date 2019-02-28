2019-02-28T17:07:12+03:00
Общество

Реестр памятников культуры Саратова планируют пересмотреть

Для этого необходимо провести государственную экспертизу каждого объекта
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове будет создана рабочая группа по объектам культурного наследия. С инициативой выступил глава города Михаил Исаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, 28 февраля состоялось первое заседание группы. В состав вошли не только чиновники, но представители бизнеса, общественных организация и блогеров.

В Саратове в настоящее время зарегистрировано 1 035 памятников разного уровня: 44 федерального значения, 327 — регионального, 115 — местного. Еще 549 объектов выявлены недавно и их статус планируется рассмотреть в первую очередь. Особое внимание планируется также уделить аварийным домам в центре города.

- У нас одна общая задача — сохранить эти здания, создать единый реестр и алгоритм взаимодействия с предпринимателями, — отметил глава Саратова.

Запланировано провести ревизию объектов, собрать о каждом пакет документов, чтобы провести государственную историко-культурную экспертизу. По словам зампредседателя комитета по градостроительству, архитектуре и капстроительству Анастасии Пузановой, реестр памятников будет пересмотрен и откорректирован после заключения экспертизы.

Карту архитектурных памятников предполагается разместить в соцсетях, чтобы все желающие смогли добавлять фотографии и делать примечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Жители — самый ценный ресурс развития Балаковского района
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Жителю Петровска дали срок за убийство влюбленной девушки
Возле конюшен для полицейских лошадей в Саратове высадят яблони
Строительство дома для переселенцев в Елшанке идет по графику
Панков: Ипотечные каникулы — важная мера поддержки малообеспеченных граждан
«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают борьбу с незаконными подключениями
Радаев и Панков посетили Всероссийский турнир по хоккею с шайбой в Ледовом дворце Балакова
Мужчина попытался зарезать приятеля на берегу Волги в Вольске
Депутаты Ханенко и Литневская приняли участие в расширенном совещании администрации Заводского района
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Новые лошади саратовского конного патруля уже успели приболеть
Задержаны серийные воры из магазинов Краснокутского района
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Хоккеисты СГЮА одержали победу в мачте с «Кристаллом»
Володин и Матвиенко внесли в ГД первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив – об «ипотечных каникулах»
Водоканал Хвалынска два года сливал неочищенные сточные воды в Волгу
Реготделение СР: Саратовцы имеют право на льготы при оплате услуги вывоза ТКО
Прокурор Филипенко внес предостережение ЗАО «Сартхестройинвест»
Журналистам показали новые конюшни для полицейских лошадей в Саратове
Возбуждено дело против экс-руководителя саратовского Росприроднадзора