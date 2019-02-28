2019-02-28T16:54:52+03:00
Общество

Панков: Жители — самый ценный ресурс развития Балаковского района

Депутат Госдумы принял участие в заседании актива района
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков принял участие в заседании актива Балаковского района, где были озвучены итоги социально-экономического развития в 2018 году и задачи на текущий год.

Николай Панков подчеркнул, что работа исполнительной власти должна быть направлена на то, чтобы жители увидели реальные изменения к лучшему. Это приоритет, обозначенный в послании Президента РФ Владимира Путина.

Нельзя допускать волокиты и неуважения к людям, подчеркнул депутат. При этом отметив, что активность и неравнодушие жителей — самый ценный ресурс для развития района. Такое активное общественное участие председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым для эффективного решения проблем.

- Для всех своих проектов Володин формирует общественные советы. Жители вносят предложения, контролируют качество работ. А когда объект готов, не снимают его с контроля, чтобы он служил на благо людей. В Балаково, например, так было с реконструкцией и строительством спортобъектов. В результате даже из Саратова приезжали делегации знакомиться с опытом, — напомнил Николай Панков.

По его словам, в Балаковском районе особенно тесное взаимодействие жителей, депутатов, районной власти, руководителей ответственных структур. Это помогает решать проблемы с достройкой домов обманутых дольщиков, обустройством земельных участков для многодетных семей и многие другие. Но есть примеры, когда чье-то равнодушие к проблемам людей не позволяет добиться результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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