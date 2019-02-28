Жителю Петровска дали срок за убийство влюбленной девушки

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-28T16:03:32+03:00

Еще он получил наказание за пьяную езду

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Суд признал 48-летнего жителя Петровска Николая Грицая виновным в убийстве и пьяной езде с наличием судимости за это же преступление.

Установлено, что вечером 16 октября 2018 года нетрезвый мужчина ехал на легковом автомобиле по Петровску. При этом ранее он уже отбывал за это срок и лишился прав на 2, года, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Кроме того, днем 26 октября преступник встретился вместе с 36-летней и 49-летней женщинами, которые сидели вместе с ними в тюрьме. Застолье закончилось знаками внимания молодой подруги к мужчине. Тот ответил категорическим отказом, на что услышал нецензурную брань в свой адрес.

Тогда Грицаев схватил нож и ударил женщину в грудь. От полученного ранения она скончалась.

Бывшие сокамерники попытались унести ее на улицу, но их заметил на лестничной площадке сосед и вызвал полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти

потерпевшей стала колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением

сердца.

За эти преступления мужчине дали 8 лет и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU