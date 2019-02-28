Возле конюшен для полицейских лошадей в Саратове высадят яблони

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-28T15:27:36+03:00

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Сегодня, 28 февраля, состоялся пресс-выезд в кавалерийское отделение патрульно-постовой службы Саратова. Конюшни находятся в Елшанке, в районе ВСО.

Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной рассказал о том, как строился объект.

По его словам, сначала там была заброшенная воинская часть. Прошлым летом здесь делали ремонт. Провели воду, застелили крышу, словом, оборудовал помещение для содержания животных. Летом тут планируется разбить яблоневый сад и обустроит душевые кабины.

Теперь в помещении установлена постоянная температура на уровне 8-9 градусов, что нормально для лошадей. Как было отмечено, если будет теплее, то у лошадей не отрастет подшерсток.

Полк размещен рядом с постом ППС, что особо удобно — это позволяет лошадям начинать службу вместе с полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU