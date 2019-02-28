Строительство дома для переселенцев в Елшанке идет по графику

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-28T15:45:14+03:00

Дом для переселенцев в Елшанке Фото: Александр Уриевский

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В поселке Елшанка сегодня, 28 февраля, прошла встреча руководителя Саратовской приемной спикера ГД Вячеслава Володина Татьяны Ерохиной, членов местного общественного совета и строителей нового многоэтажного дома для переселенцев.

Фото: Александр Уриевский

Здание возводится для жителей аварийных бараков, которых немало в Елшанка. Строительство инициировано в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина.

По проекту в шести секциях дома будут жить 256 семей из 23 бараков. Сдача объекта запланирована к сентябрю 2019 года. Стройка ведется компанией «Энгельсстрой» без остановок.

По словам прораба Алексея Харьковского, в первых двух секциях уже начинается кладка плитки, в местах общего пользования и санузлах. На третей секции сегодня перекрывается 10-й этаж, на четвертой идут работы на седьмом этаже.

Прораб Алексей ХарьковскийФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Погода внесла коррективы, но сейчас мы вошли в график и уже в следующем месяце закончим возведение четвертой секции, — рассказал прораб представителям общественного совета и руководителю приемной Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU