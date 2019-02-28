2019-02-28T15:45:14+03:00
Общество

Строительство дома для переселенцев в Елшанке идет по графику

Четвертую секцию обещают достроить в марте
Александр Уриевский
Поделиться:
Дом для переселенцев в ЕлшанкеДом для переселенцев в ЕлшанкеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В поселке Елшанка сегодня, 28 февраля, прошла встреча руководителя Саратовской приемной спикера ГД Вячеслава Володина Татьяны Ерохиной, членов местного общественного совета и строителей нового многоэтажного дома для переселенцев.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Здание возводится для жителей аварийных бараков, которых немало в Елшанка. Строительство инициировано в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина.

По проекту в шести секциях дома будут жить 256 семей из 23 бараков. Сдача объекта запланирована к сентябрю 2019 года. Стройка ведется компанией «Энгельсстрой» без остановок.

По словам прораба Алексея Харьковского, в первых двух секциях уже начинается кладка плитки, в местах общего пользования и санузлах. На третей секции сегодня перекрывается 10-й этаж, на четвертой идут работы на седьмом этаже.

Прораб Алексей Харьковский Фото: Александр Уриевский

Прораб Алексей ХарьковскийФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Погода внесла коррективы, но сейчас мы вошли в график и уже в следующем месяце закончим возведение четвертой секции, — рассказал прораб представителям общественного совета и руководителю приемной Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реестр памятников культуры Саратова планируют пересмотреть
Панков: Жители — самый ценный ресурс развития Балаковского района
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Жителю Петровска дали срок за убийство влюбленной девушки
Возле конюшен для полицейских лошадей в Саратове высадят яблони
Панков: Ипотечные каникулы — важная мера поддержки малообеспеченных граждан
«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают борьбу с незаконными подключениями
Радаев и Панков посетили Всероссийский турнир по хоккею с шайбой в Ледовом дворце Балакова
Мужчина попытался зарезать приятеля на берегу Волги в Вольске
Депутаты Ханенко и Литневская приняли участие в расширенном совещании администрации Заводского района
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Новые лошади саратовского конного патруля уже успели приболеть
Задержаны серийные воры из магазинов Краснокутского района
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Хоккеисты СГЮА одержали победу в мачте с «Кристаллом»
Володин и Матвиенко внесли в ГД первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив – об «ипотечных каникулах»
Водоканал Хвалынска два года сливал неочищенные сточные воды в Волгу
Реготделение СР: Саратовцы имеют право на льготы при оплате услуги вывоза ТКО
Прокурор Филипенко внес предостережение ЗАО «Сартхестройинвест»
Журналистам показали новые конюшни для полицейских лошадей в Саратове
Возбуждено дело против экс-руководителя саратовского Росприроднадзора