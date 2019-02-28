Строительство дома для переселенцев в Елшанке идет по графику
В поселке Елшанка сегодня, 28 февраля, прошла встреча руководителя Саратовской приемной спикера ГД Вячеслава Володина Татьяны Ерохиной, членов местного общественного совета и строителей нового многоэтажного дома для переселенцев.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Здание возводится для жителей аварийных бараков, которых немало в Елшанка. Строительство инициировано в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина.
По проекту в шести секциях дома будут жить 256 семей из 23 бараков. Сдача объекта запланирована к сентябрю 2019 года. Стройка ведется компанией «Энгельсстрой» без остановок.
По словам прораба Алексея Харьковского, в первых двух секциях уже начинается кладка плитки, в местах общего пользования и санузлах. На третей секции сегодня перекрывается 10-й этаж, на четвертой идут работы на седьмом этаже.
Прораб Алексей ХарьковскийФото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
- Погода внесла коррективы, но сейчас мы вошли в график и уже в следующем месяце закончим возведение четвертой секции, — рассказал прораб представителям общественного совета и руководителю приемной Вячеслава Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU