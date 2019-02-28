2019-02-28T15:07:26+03:00
Общество

Панков: Ипотечные каникулы — важная мера поддержки малообеспеченных граждан

Законопроект внесли в Госдуму Володин и Матвиенко
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале пара слов» очередной пост.

- Первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в послании президента Путина, направлен на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Что еще раз говорит о социальной направленности послания. Законопроект сегодня внес в Госдуму спикер Вячеслав Володин вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Жители нашей области неоднократно поднимали вопрос о том, что нужна поддержка по ипотеке малообеспеченным гражданам. «Ипотечные каникулы» сроком до полугода, — важная мера такой поддержки — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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