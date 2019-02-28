«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают борьбу с незаконными подключениями

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-28T15:02:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ООО «КВС» завершается программа лояльности для потребителей, осуществивших самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В рамках программы определение стоимости ранее потребленного недобросовестным абонентом ресурса осуществлялось за льготный период — 30 дней, и в зависимости от пропускной способности коммуникаций составляла от 37 до 62 тысяч рублей. Для абонентов, осуществляющих подключение на льготных условиях, штрафные санкции не выставляются до 12 марта.

По окончании программы лояльности с 1 марта расчет стоимости потребленных коммунальных ресурсов в период самовольного подключения будет производится исходя из периода 90 дней в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, и может составить от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, к самовольным присоединениям относят не только несанкционированные подключения к централизованной системе водоснабжения, но и подключения, выполненные от водоразборных колонок, частных водопроводных сетей. Самовольное присоединение индивидуального жилищного строения к водоразборной колонке было выявлено специалистами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в поселке Нефтяников. Водоразборная колонка была оборудована для общего пользования на основании договоров холодного водоснабжения. Однако один из жителей поселка подключился к коммуникациям без оформления разрешительной документации и с нарушением технических условий, тем самым лишил возможности подключения к коммунальной услуге других потребителей. Специалистами инспекции водных ресурсов ООО «КВС» произведено отключение абонента от системы водоснабжения. Подача ресурса может быть восстановлена только после оформления потребителем разрешительной документации и получения технических условий подключения.

Система водопроводных сетей при её создании и проектировании рассчитана на определенную нагрузку. Кроме того, канализационно-насосные станции, обслуживающие каждый участок сети, также рассчитаны на заявленный объем. Самовольное подключение абонентов приводит не только к снижению параметров водоснабжения добросовестных потребителей, но и к нарушению работы коммуникаций.

Получить консультацию по подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: ул. Советская, 10. Время работы: пн-пт — с 08:00 до 17:00, сб — с 09:00 до 13:00. Телефон: 24-65-79.

ИСТОЧНИК KP.RU