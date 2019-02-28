Радаев и Панков посетили Всероссийский турнир по хоккею с шайбой в Ледовом дворце Балакова

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:59:35+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Перед заседанием районного актива в Балаково посетили с губернатором Ледовый дворец . Там проходит VI Всероссийский турнир по хоккею с шайбой им. А.В. Тарасова. Участвуют восемь команд со всей страны. Во время открытия турнира напомнил историю строительства Ледового дворца. Это спикер Госдумы Володин реализовал давнюю мечту мальчишек и девчат

Проехали по мосту Победы, который тоже появился благодаря Володину. На заводе им. Маминых коллектив пытались оставить без работы, предприятие банкротили. Но люди обратились к Володину. Сам выезжал по его поручению на встречу с коллективом, обращался в прокуратуру, ФАС. Сейчас завод работает. Предприятие, способное производить уникальные отечественные дизельные агрегаты, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU