Мужчина попытался зарезать приятеля на берегу Волги в Вольске

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-28T14:45:07+03:00

Его отправили в колонию на семь лет

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В Саратовской области вынесен приговор 30-летнему жителю Аткарска Сергею Петренко.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, он признан виновным в покушении на убийство.

В ходе расследования было установлено, что 15 сентября мужчина с женой отдыхал на берегу Волги в Вольске. Вместе с ними там находились еще две супружеские пары.

Петренко выпил и начал проявлять агрессию к другим участникам застолья. Когда 27-летний приятель попросил его успокоиться, дебошир устроил драку. Он даже сходил к своему автомобилю и достал из салона складной нож, которым не менее четырех раз ударил противника в грудь и спину.

Очевидцам удалось его остановить, а также они вызвали «скорую помощь». Потерпевшего удалось спасти.

В суде Петренко не признался в преступлении, однако был признан виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также пострадавший отсудил у него 700 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU