2019-02-28T14:30:32+03:00
Общество

Депутаты Ханенко и Литневская приняли участие в расширенном совещании администрации Заводского района

Они задали ряд животрепещущих вопросов
Екатерина Семенова
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Депутаты Саратовской областной Думы Дмитрий Ханенко и Юлия Литневская приняли участие в расширенном совещании администрации Заводского района города Саратова.

При этом они не были пассивными наблюдателями, а пристрастно подошли к разбору выступлений докладчиков и подняли ряд животрепещущих вопросов.

Дмитрий Ханенко расспросил заместителя главы района по вопросам ЖКХ о том, как организована работа по восстановлению пострадавших в результате аномальных осадков домов, где отремонтированы крыши, куда расселены жители аварийных домов, как работают с теми, кто остался в поврежденных жилищах. Заместителю по экономике пришлось отвечать, как организована работа с бизнесом и предпринимателями, будет ли учтено в работе указание президента из послания о снижении неправомерного давления на бизнес. Заместителя по соцсфере попросили рассказать о том, как организована работа на уже существующих спортивных объектах района, как решается вопрос с доступностью спортсооружений, где предполагается брать тренеров для занятий с детьми во дворах. Также депутат особенно бережно попросил отнестись к уже существующим центрам притяжения детей, в частности обратить более пристальное внимание на спортшколу по художественной гимнастике, которая собирает в своих стенах таланты из всех районов Саратова, привозит с большого количества российских и международных соревнований массу призов. Отдельная тема — Воробьевка, много еще нерешенных проблем и администрации нужно обратить большее внимание на устранение бытовых неурядиц жителей этого микрорайона.

Важнейшему вопросу, озвученному Юлией Литневской — работе управляющих компаний на территории района и обслуживанию «бесхозных» домов, глава района Сергей Червяков пообещал посвятить отдельное совещание. Так же депутат спросила, кто работает с сотнями обращений жителей района желающих участвовать в реализации программы «Мой двор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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