Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-28T14:11:36+03:00

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В ходе заседания Саратовской городской Думы депутат Андрей Карасев предложил главе Саратова Михаилу Исаев поощрить рабочих ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» за самоотверженный труд по ликвидации повреждений на городских коммуникациях.

- По поводу поощрения работников «КВС» поддерживаю полностью. Потому что они и в жару, и в мороз практически под водой ликвидируют аварии. От администрации города, я считаю, должны поощрять, — ответил Михаил Исаев.

Напомним, ранее глава Саратова в эфире программы «Курс города», комментируя работы по ликвидации последствий крупных коммунальных аварий в Ленинском районе Саратова, обозначил ряд позитивных изменений. Это оперативность выполнения ремонтных работ, своевременный приезд необходимой спецтехники и профессионализм сотрудников.

- В первый год реализации инвестпрограммы на территории города «Концессии водоснабжения — Саратов» вложили более 600 млн рублей. Часть средств ушла на закупку спецтехники, а больший объем финансирования на замену коммуникаций. Сегодня уже можно увидеть сокращение течей не только на бумаге в виде статистики, хотя она говорит сама за себя: 10-12 аварий в сутки против 70-100 за аналогичный период прошлого года, но и наглядно на крупных дорожных магистралях, — подчеркнул глава города.

В 2019 году компания вложит в модернизацию водопроводного хозяйства Саратова 2,4 млрд рублей. В целом реализация инвестиционной программы направлена на развитие городского водокомплекса, что должно обеспечить бесперебойное водоснабжение и повысить надежность эксплуатации коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU