Новые лошади саратовского конного патруля уже успели приболеть

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-28T14:08:23+03:00

Фельдшер заявила, что это были незначительные растяжения и хромота

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнем пресс-выезде в кавалерийское отделение полка патрульно-постовой службы начальник полиции Андрей Чепурной рассказал о жизни ведомственных лошадей в новых конюшнях на ВСО в Елшанке.

По его словам, ошибки прошлого, когда кони находились в плохих условиях и погибали от болезней и истощения, исправлены, и сейчас животные содержатся в порядке.

Старший сержант кавалерийского отделения полиции Сергей Авдеев рассказал о питании лошадей основным кормом для них является сено. Его дают по семь кг. Овса уходит по шесть кг. Травяной муки по одному кг. Также животным выдают соль-лизунец, жмых, дробленку, отруби, сушеную морковь, масло для улучшения шерсти.

Корм для лошадейФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

Дневальный должен ухаживать за ними: поить кормить, обслуживать денники, гулять с ними. Работники заступают на сутки в девять утра, при этом сотрудник должен постоянно находиться на конюшне. Также постоянно на телефоне дежурит ветеринар, который обязан приехать по вызову дневального, если что-то случится.

В новых конюшнях планируют сделать денники для работы с лошадьми: где их будут подковывать обследовать ветеринары. Также предусмотрено стойло для сухой чистки лошадей. В период линьки это особенно актуально.

Лошадей осматривают до и после службы несколько раз.

- Состояние восьми жеребцов и двух кобыл хорошее. У некоторых растяжение, временная хромота, но это не критично, — рассказала фельдшер Анастасия Леонтьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Журналистам показали новые конюшни для полицейских лошадей в Саратове

Сейчас там находятся 10 животных

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU