Задержаны серийные воры из магазинов Краснокутского района

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-28T13:40:27+03:00

В январе они вынесли 400 тыс. рублей, отогнув решетку на окне

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В Краснокутском районе Саратовской области полиция задержала подозреваемых в серийных кражах из магазинов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, было установлено, что трое мужчин вместе с еще несколькими соучастниками, взламывали окна и входные двери, похищая из магазинов деньги и товары.

В общей сложности они совершили семь краж в разных населенных пунктах. Одной из самых крупных преступлений стало похищение 400 тыс. рублей из магазина в январе. Тогда злоумышленники сумели отогнуть металлическую решетку на окне.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU