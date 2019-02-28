Водоканал Хвалынска два года сливал неочищенные сточные воды в Волгу

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-28T13:13:33+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск регионального Управления Росприроднадзора – к Хвалынскому МУП «Водоканал».

Эта организация отвечает в Хвалынске за эксплуатацию канализационных очистных сооружений. Оказалось, что в течение нескольких лет из них в Волгу сливались стоки с превышением норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Согласно нормам очистки для водоема рыбохозяйственного значения на выпуске после канализационно-очистных сооружений в Волгу сбрасывали стоки превышающие ПДК по нефтепродуктам, азоту, фосфатам, азоту нитритов. Это установлено в результате анализа проб, которые собирали в эти годы специалисты Росприроднадзора, а изучали в филиале «ЦЛАТИ по Саратовской области «ФГУ ЦЛАТИ по ПФО», имеющем необходимую аккредитацию.

- Ущерб, причиненный Волге в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод в период с 02.12.2013 по 26.11.2015 суд оценил в размере 14 млн 084 тыс. 168 рублей, — уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

ИСТОЧНИК KP.RU