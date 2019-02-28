Реготделение СР: Саратовцы имеют право на льготы при оплате услуги вывоза ТКО

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-28T13:12:24+03:00

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Жители Саратовской области, обращаясь в приемные регионального отделения партии Справедливая Россия» касательно реализации так называемой «мусорной реформы», часто задают вопрос: положены ли им льготы на оплату услуг по вывозу ТКО?

Комментирует лидер саратовских справедливороссов, депутат областной Думы Зинаида Самсонова.

- Чтобы подробнее разобраться в данном вопросе, мы обратились в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Нам ответили, что в связи с тем, что с 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам. Исходя из этого, абсолютно очевидно, что все граждане, кому положены льготы по оплате «коммуналки», теперь имеют право и на компенсацию оплаты вывоза мусора. Поэтому чиновникам следует поторопиться и принять необходимые меры для того, чтобы эти льготы реально заработали, — заявила Зинаида Самсонова.

ИСТОЧНИК KP.RU