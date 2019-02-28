2019-02-28T12:52:37+03:00
Общество

Прокурор Филипенко внес предостережение ЗАО «Сартхестройинвест»

Компания затягивает сроки сдачи жилых домов
Екатерина Семенова
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Сергей Филипенко объявил предостережения застройщикам. Фото прокуратурыСергей Филипенко объявил предостережения застройщикам. Фото прокуратуры
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Прокуратура Саратовской области в ходе мониторинга долевого строительства выявила ряд нарушений.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в частности, были обнаружены объекты, где дольщикам не передали квартиры в срок.

Темпы строительства были снижены у ЖСК «Юбилейный» и ЗАО «Сартхестройинвест». При этом указанные дома не являются проблемными, но затягивание сроков сдачи и ввода в эксплуатацию создают такую опасность.

Прокурор области Сергей Филипенко объявил предостережение нерадивым застройщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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