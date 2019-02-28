Прокурор Филипенко внес предостережение ЗАО «Сартхестройинвест»
Компания затягивает сроки сдачи жилых домов
Сергей Филипенко объявил предостережения застройщикам. Фото прокуратуры
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Прокуратура Саратовской области в ходе мониторинга долевого строительства выявила ряд нарушений.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в частности, были обнаружены объекты, где дольщикам не передали квартиры в срок.
Темпы строительства были снижены у ЖСК «Юбилейный» и ЗАО «Сартхестройинвест». При этом указанные дома не являются проблемными, но затягивание сроков сдачи и ввода в эксплуатацию создают такую опасность.
Прокурор области Сергей Филипенко объявил предостережение нерадивым застройщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU