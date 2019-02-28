Журналистам показали новые конюшни для полицейских лошадей в Саратове

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-28T12:42:22+03:00

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Сегодня, 28 февраля, начальник саратовской полиции Андрей Чепурной представил журналистам кавалерийское отделение полка патрульно-постовой службы в новых конюшнях на ВСО в Елшанке.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», отделение открылось в середине декабря. Сегодня состоялся первый пресс-выезд.

Здесь сейчас обитают 10 животных. Территория 100×200 метров позволяет лошадям и попастись, и потренироваться.

По словам Чепурного, ежедневно минимум два парных наряда выходят на патрулирование. Лошади и отдыхают, и работают. Их подковывают зимой и летом, а на время гололедицы — еще и шипуют. Также все животные были чипированы.

Лошадям сделали чипированиеФото: Дарья Вострикова

При температуре ниже 15 градусов мороза лошадей не выводят на патрулирование.

Напомним, в конце прошлого года разгорелся скандал, связанный с гибелью полицейских лошадей. После этого животных, которые были больны и истощены, перевели с саратовского ипподрома в другие учреждения, в частности, хозяйство ветеринарного техникума в Красном Куте, а также в СГАУ и фермерские хозяйства. Эти лошади сняты с баланса полиции.

После скандала несколько должностных лиц были наказаны.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/694567" frameborder="0"></iframe> Андрей Чепурной рассказал о судьбе бывших лошадей полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU