2019-02-28T11:36:00+03:00
Происшествия

Обрушилась стена дома на Кутякова

Кирпичи засыпали тротуар
Екатерина Семенова
Поделиться:
Рушится дом на Кутякова. Фото соцсетейРушится дом на Кутякова. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

В центре Саратова начал разваливаться жилой дом.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, со здания на Кутякова, 37 начали осыпаться кирпичи.

Кирпичи падают из-под крови и уже засыпали тротуар, что представляет опасность для прохожих.

Кирпичи засыпали тротуар. Фото соцсетей

Кирпичи засыпали тротуар. Фото соцсетей

Дом двухэтажный, находится в районе пересечения с улицей Вольская.

Двухэтажный дом грозит развалиться. Фото соцсетей

Двухэтажный дом грозит развалиться. Фото соцсетей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От снега обрушилась стена дома в центре Саратова

Обошлось без пострадавших

(подробнее)

В Балашове обвалилась стена 139-летнего дома

Там проживают девять человек

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Новые лошади саратовского конного патруля уже успели приболеть
Задержаны серийные воры из магазинов Краснокутского района
Депутат гордумы предложил главе Саратова поощрить работников «КВС»
Хоккеисты СГЮА одержали победу в мачте с «Кристаллом»
Володин и Матвиенко внесли в ГД первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив – об «ипотечных каникулах»
Водоканал Хвалынска два года сливал неочищенные сточные воды в Волгу
Реготделение СР: Саратовцы имеют право на льготы при оплате услуги вывоза ТКО
Прокурор Филипенко внес предостережение ЗАО «Сартхестройинвест»
Журналистам показали новые конюшни для полицейских лошадей в Саратове
Возбуждено дело против экс-руководителя саратовского Росприроднадзора