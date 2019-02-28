Обрушилась стена дома на Кутякова
Кирпичи засыпали тротуар
Рушится дом на Кутякова. Фото соцсетей
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В центре Саратова начал разваливаться жилой дом.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, со здания на Кутякова, 37 начали осыпаться кирпичи.
Кирпичи падают из-под крови и уже засыпали тротуар, что представляет опасность для прохожих.
Кирпичи засыпали тротуар. Фото соцсетей
Дом двухэтажный, находится в районе пересечения с улицей Вольская.
Двухэтажный дом грозит развалиться. Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU