2019-02-28T11:20:30+03:00
Происшествия

Осужденный за полкило героина вольчанин заявил о насилии со стороны полиции

Суд не согласился с ним и отказал в пересмотре дела
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области суд приговорил 41-летнего мужчину к 14,5 года в колонии строгого режима.

Как сообщили «КП-Саратов», мужчину признали виновным в наркоторговле в крупном размере. Кроме срока он приговорен также к штрафу 150 тыс. рублей.

Было установлено, что днем 29 мая мужчина на улице в Вольске продал знакомому 10 граммов героина и 0,14 грамма марихуане с табаком.

В тот же день у него в квартире был проведен обыск и полиция изъяла еще более 500 граммов героина, приготовленного к продаже.

После решения суда мужчина обжаловал приговор, заявив, что при обыске полиция применила к нему физическое насилие. Однако суд посчитал, что этот довод не имеет под собой оснований и отказал в пересмотре дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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