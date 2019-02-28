2019-02-28T10:53:40+03:00
Общество

В Саратове за год продано 15 объектов муниципального имущества

Еще 14 домов реализовать не удалось из-за плохого состояния
Екатерина Семенова
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В Саратовской городской думе сегодня, 28 февраля, проходит очередное заседание. Одним из вопросов повестки дня является обсуждение итогов приватизации муниципального имущества.

По информации председателя комитета по управлению имуществом Сергея Важнова, за год было продано 14 объектов, что принесло в городскую казну около 68 млн рублей.

Еще 15 объектов, которые значились в плане приватизации, реализовать не удалось, поэтому 12 из них были включены в план 2019 года.

При этом было отмечено, что многие объекты, которые не удается реализовать, находятся в неудовлетворительном состоянии. Депутат Юрий Ерофеев предложил классифицировать объекты по степени затрат на ремонт. Тогда депутаты смогут лучше представлять ситуацию с муниципальной недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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