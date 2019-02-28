2019-02-28T10:34:52+03:00
Происшествия

Бомж обокрал машину жительницы Саратова

Он вынес из салона радар и видеорегистратор
Екатерина Семенова
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В полицию Волжского района Саратова 6 февраля обратилась 35-летняя гражданка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, ночь из припаркованной у дома на улице Лермонтова машине Hyundai Creta неизвестный похитил радар-детектор, видеорегистратор Inspector Marlin.

Для этого злоумышленник разбил стекло водительской двери. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого -ранее неоднократно судимого 40-летнего бомжа. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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