2019-02-28T10:05:40+03:00
Происшествия

Дело о гибели ребенка в колодце на проспекте 50 лет Октября передано в суд

Обвиняемые не признали свою вину
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в тепловом коллекторе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемые — генеральный директор и мастер по благоустройству двух управляющих компаний.

Трагедия произошла 3 февраля 2018 года. Пятилетний мальчик во время прогулки с бабушкой на проспекте 50 лет Октября провалился в неэксплуатируемый колодец теплосетей. Бабушка попыталась найти его самостоятельно, но позже ей пришлось обратиться в полицию. Впоследствии мальчика нашли, но он был уже мертв.

Смерть ребенка наступила от переохлаждения.

Проверка показала, что управляющая компания, которая отвечает также за прилегающую территорию, не обслуживала колодец должным образом, поэтому образовалась яма, в которую и провалился ребенок. Из-за этого его не удалось вовремя найти и спасти.

Долгое расследование было обусловлено проведением множества сложных экспертиз.

Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину, дело направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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