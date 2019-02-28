В следующее воскресенье на Театральной площади проводят Масленицу
Гостей ждет угощение и сжигание чучела
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В Саратове на Театральной площади 10 марта в 12:00 будут проводы Масленицы.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, гостей мероприятия ждут выставки народного творчества, битва подушками на бревнах, мишени с мячами, перетягивание канатов и бег в мешках. Веселить народ будут скоморохи, аниматоры и ростовые куклы.
Горожан ждет угощение — блины и горячий чай.
После концертной программы всех ждет церемония сожжения чучела Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU