2019-02-28T10:04:06+03:00
Общество

В следующее воскресенье на Театральной площади проводят Масленицу

Гостей ждет угощение и сжигание чучела
Дарья Вострикова
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В Саратове на Театральной площади 10 марта в 12:00 будут проводы Масленицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, гостей мероприятия ждут выставки народного творчества, битва подушками на бревнах, мишени с мячами, перетягивание канатов и бег в мешках. Веселить народ будут скоморохи, аниматоры и ростовые куклы.

Горожан ждет угощение — блины и горячий чай.

После концертной программы всех ждет церемония сожжения чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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