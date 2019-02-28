В Саратове предпринимателя заставили снять вывеску с памятника культуры
Речь идет о здании на Сакко и Ванцетти
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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.
Установлено, что житель Саратовской области взял в аренду часть здания на Сакко и Ванцетти, 64/40. Этот дом — объект культурного наследия регионального значения — «Аптека, начало ХХв.», — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
На фасаде здания висит вывеска, размещение которой не согласовано управлением по охране объектов культурного наследия правительства области.
Прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать предпринимателя снять табличку.
Суд удоволетворил требования в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU