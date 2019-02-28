В Саратове предпринимателя заставили снять вывеску с памятника культуры

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-28T09:49:46+03:00

Речь идет о здании на Сакко и Ванцетти

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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Установлено, что житель Саратовской области взял в аренду часть здания на Сакко и Ванцетти, 64/40. Этот дом — объект культурного наследия регионального значения — «Аптека, начало ХХв.», — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На фасаде здания висит вывеска, размещение которой не согласовано управлением по охране объектов культурного наследия правительства области.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями обязать предпринимателя снять табличку.

Суд удоволетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU