Иван Кузьмин: Оценку нашей работе дают избиратели

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-28T09:47:47+03:00

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Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Кузьмин в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал, на что нацелена работа «Единой России»

Интервью с секретарем Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», председателем областной Думы Иваном Кузьминым вышло в эфире телеканала «Россия 24» вечером в среду, 27 февраля. В нем он рассказал об основных вопросах, которые сегодня находятся на повестке «Единой России». Кузьмин подчеркнул, что оценку партийной работе дают избиратели, именно на улучшение качества жизни людей нацелена вся деятельность «Единой России».

Приводим выдержки из интервью, полностью которое вы можете посмотреть по ссылке — https://youtu.be/Jekv_y54HYE

Об обновлении «Единой России»

- В соответствии с решением XVIII Съезда «Единой России» были приняты новый Устав и ряд положений. Было принято решение до февраля прекратить полномочия всего регионального политсовета, его Президиума и секретаря регионального отделения Партии. В конце января мы провели Конференцию регионального отделения «Единой России», на которой были прекращены полномочия руководящих партийных органов, полностью переизбрали политсовет, Президиум, на альтернативной основе избрали секретаря регионального отделения Партии. В состав регионального политсовета и его Президиума вошли и те, кто находился в них ранее. Но очень много партийцев вошло в их состав впервые. Сегодняшний состав Президиума регионального политсовета «Единой России» проявляет себя очень активно. Очень много различных предложений поступает по всем вопросам, по реализации партийных проектов, возникающим ситуациям. Кроме этого, обновление затрагивает и партийные организации на местном уровне, — сказал Иван Кузьмин.

О работе с первичными отделениями Партии

- На местах наши однопартийцы также работают очень активно и присылают различные предложения в региональный исполнительный комитет. Одно из предложений, совершенно новое, и шло оно от первичных организаций, которых в регионе насчитывается более 1700, касается проведения конкурса на лучшую первичную организацию. В Положении о проведении конкурса прописаны различные факторы, в зависимости от того, на какой территории какие вопросы наиболее востребованы, — подчеркнул Кузьмин.

Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что если в прошлом году конкурс среди «первичек» проводился Саратовским региональным отделением Партии, то начиная с этого года уже на федеральном уровне было объявлено о старте конкурса социально значимых партийных проектов первичных отделений «Единой России».

- Сейчас мы отобрали 145 проектов наших первичных организаций и отправили их на федеральный уровень. Надеемся, что кто-то выйдет в финал. Победители получат приз в размере 200 тысяч рублей. Для первичного отделения это очень существенная сумма, за счет которой можно организовать на местах шикарные проекты, чтобы решить то или иное направление, — добавил он.

О партийных проектах и общественных приемных «Единой России»

- На территории Саратовской области реализуется 14 федеральных партийных проектов. К ним относится «Городская среда» – это обустройство той или иной территории, но с обязательным условием, что проводится оно исключительно с учетом мнения жителей. «Культура малой Родины» — очень хороший партийный проект. Проекты, связанные с образованием, здравоохранением, проект «Старшее поколение», направленный на организацию досуга людей пенсионного возраста, их переобучения, чтобы они чувствовали себя востребованными. «Детский спорт», «Историческая память» — чем больше мы проводим различных мероприятий, тем больше и больше возникает потребность в продолжении реализации партпроектов.

Мы напрямую работаем с населением. У нас открыта сеть общественных приемных Партии, которые ведут прием граждан в ежедневном режиме по различным вопросам. Мы действуем через депутатов, в том числе тех, которые избраны от партии «Единая Россия» в Саратовскую областную Думу. Еженедельно они встречаются с людьми и за счет этого мы получаем обратную связь, — сказал Кузьмин.

О контроле за реализацией национальных проектов

- На прошлой неделе я был на Послании Президента Федерального Собрания. Должен отметить, что Послание в первую очередь было посвящено социальным вопросам и внутренней политике, а также контролю за реализацией национальных проектов. Всего их 12, Саратовская область участвует в 11 из них. Но двенадцатый нацпроект от нас в стороне не остается. И здесь мы определили для себя, что за реализацией национальных проектов будет парламентский контроль, и он уже существует. При Саратовской областной Думе создана комиссия по контролю за реализацией национальных проектов. За каждым депутатом, и не только от фракции «Единая Россия», закреплены объекты, где будет вестись реконструкция, ремонт или новое строительство объектов социальной сферы. Все депутаты выразили желание отвечать за тот или иной объект. Здесь же партийный контроль. В том числе со стороны Президиума и регионального политсовета «Единой России». И на местах — все исполкомы в районах области знают, что будет проходить на их территории в рамках реализации национальных проектов. И за каждым объектом со стороны местных отделений Партии также будет закреплен ответственный, — подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».

О подготовке к выборам

- «Единая Россия» активно готовится к предстоящим в сентябре выборам. Мы единственная в стране партия, которая проводит Предварительное голосование, то есть отбор кандидатов для участия в предстоящих выборных кампаниях. Нам предстоят довыборы в областную Думу, в административном центре и в некоторых муниципальных образованиях. Прежде чем направлять наших представителей регистрироваться кандидатами в депутаты от «Единой России», мы проводим Предварительное голосование. В нем могут участвовать различные кандидаты, из которых 26 мая вместе с жителями мы определим тех, кого Партия будет выдвигать на выборы. Точно также будут работать избирательные участки. До этого заявившиеся участники Предварительного голосования будут вести агитационную кампанию среди избирателей, рассказывать о своей программе. Одним словом, как и на обычных выборах, только по партийной линии. После того, как мы подведем итоги, счетная комиссия подсчитает голоса избирателей, победитель Предварительного голосования будет рекомендован Партией для регистрации в избирательной комиссии в качестве кандидата в депутаты, — отметил Кузьмин.

Об этических нормах «Единой России»

- Этот вопрос возникал постоянно. Негласные правила этики, поведения члена Партии существовали всегда. Сейчас это закреплено в соответствии с Уставом. На федеральном уровне создана комиссия по этике, которую возглавляет наша знаменитость Валентина Владимировна Терешкова. Речь идет о членах Партии, которые допускают неэтические высказывания к любому факту, тому или иному вопросу. Те же «макарошки» и другие вещи, ставшие притчей во языцех. Созданная комиссия наделена большими полномочиями и принимает решения вплоть до исключения из Партии. Здесь речь идет о том, как ведут себя члены «Единой России» по любому вопросу, по отношению к людям, к ситуации. Прежде чем высказывать, надо думать, что говорить, не нанесет ли это ущерб кому-либо. Теперь эти нормы и правила закреплены Уставом, — сказал Иван Кузьмин.

Иван Кузьмин: Оценку нашей работе дают избиратели.Секретарь Саратовского регионального отделения партии Единая Россия Иван Кузьмин в интервью на телеканале Россия 24 рассказал, на что нацелена работа Единой России

ИСТОЧНИК KP.RU