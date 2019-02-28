Саратовский суд дал два года столичной школьнице за наркотики
Саратовский суд признал 17-летнюю жительницу Московской области виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта,
совершенное в крупном размере.
Установлено, что 22 октября 2018 года девушка училась в одной из школ Саратова. Она купила в этом городе дурь и носила ее с собой. Ночью 23 октября ее остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. У девушки их с собой не оказалось, поэтому пришлось ехать в отдел полиции №4. При досмотре у школьницы нашли наркотики, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Еще до окончания следствия девушка признала свою вину.
За хранение веществ ей дали два года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU