Саратовский суд дал два года столичной школьнице за наркотики

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-28T09:14:11+03:00

Ее остановили из-за отсутствия паспорта, но нашли кое-что другое

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Саратовский суд признал 17-летнюю жительницу Московской области виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта,

совершенное в крупном размере.

Установлено, что 22 октября 2018 года девушка училась в одной из школ Саратова. Она купила в этом городе дурь и носила ее с собой. Ночью 23 октября ее остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. У девушки их с собой не оказалось, поэтому пришлось ехать в отдел полиции №4. При досмотре у школьницы нашли наркотики, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Еще до окончания следствия девушка признала свою вину.

За хранение веществ ей дали два года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU