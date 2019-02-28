В саратовском троллейбусе из-за резкого торможения упала женщина
Это случилось в транспорте маршрута №7
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Вчера, 27 февраля, в 14:40, в саратовском троллейбусе №7 упала пассажирка.
По предварительным данным, 46-летний водитель транспорта резко затормозил из-за чего женщина не смогла удержаться на ногах. Все случилось напротив дом №46 на улице Шехурдина, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.
В результате аварии женщину сначала привезли в медучреждение, но поскольку помощь не понадобилась, ее отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU