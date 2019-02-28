В саратовском троллейбусе из-за резкого торможения упала женщина

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-28T09:04:51+03:00

Это случилось в транспорте маршрута №7

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Вчера, 27 февраля, в 14:40, в саратовском троллейбусе №7 упала пассажирка.

По предварительным данным, 46-летний водитель транспорта резко затормозил из-за чего женщина не смогла удержаться на ногах. Все случилось напротив дом №46 на улице Шехурдина, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.

В результате аварии женщину сначала привезли в медучреждение, но поскольку помощь не понадобилась, ее отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU