Саратовца будут судить за картельный сговор с конкурентом на 58 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-28T08:59:05+03:00

Его фирма также не отремонтировала вокзал в Аткарске

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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летнего Ашота Дживоняна.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его обвиняют в создании картеля с использованием служебного положения и мошенничестве в крупном размере.

Следствие полагает, что летом 2015 года исполнительный директор ООО «ГидроСпецПром» заключил соглашение с представителем конкурирующей организации по проведению аукциона на строительство детского сада в Волгоградской области.

Это привело к тому, что в ходе аукциона представитель «ГидроСпецПром» снизил цену контракта на 0,5%, а второй участник картеля — не снижал. Таким образом первая компания стала победителем и заключило договор на 58 млн рублей.

Кроме этого Ашот Дживонян являлся генеральным директором ООО «Монте-АВО». Он не выполнил обязательств по капремонту пассажирского здания вокзала в Аткарске. Сумма ущерба РЖД превысила 7 млн рублей.

Дело будет рассматривать Волжский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU