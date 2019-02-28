Саратовца будут судить за картельный сговор с конкурентом на 58 млн рублей
В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летнего Ашота Дживоняна.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его обвиняют в создании картеля с использованием служебного положения и мошенничестве в крупном размере.
Следствие полагает, что летом 2015 года исполнительный директор ООО «ГидроСпецПром» заключил соглашение с представителем конкурирующей организации по проведению аукциона на строительство детского сада в Волгоградской области.
Это привело к тому, что в ходе аукциона представитель «ГидроСпецПром» снизил цену контракта на 0,5%, а второй участник картеля — не снижал. Таким образом первая компания стала победителем и заключило договор на 58 млн рублей.
Кроме этого Ашот Дживонян являлся генеральным директором ООО «Монте-АВО». Он не выполнил обязательств по капремонту пассажирского здания вокзала в Аткарске. Сумма ущерба РЖД превысила 7 млн рублей.
Дело будет рассматривать Волжский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU