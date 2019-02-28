Судимый 16 раз мужчина украл радар из магазина на Зарубина

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-28T08:50:05+03:00

Он утащил товар прямо с торгового лотка

Изменить размер текста: A A

Вчера, 27 февраля, в отдел полиции Кировского района обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже.

Специалист по безопасности рассказал, что днем 6 февраля кто-то украл автомобильный радар марки playme quick 3 из магазина, где он работает. Товар стоимостью 7990 пропал прямо с торгового лотка, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался безработный 47-летний житель Энгельса.

На него завели уголовное дело, которое возможно закончится его семнадцатой судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU