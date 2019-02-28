Трамваи четырех маршрутов встали у Детского парка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-28T08:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 февраля, в Саратове встали трамваи №3, 9, 10 и 11.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 9:20 у Детского парка.

«Тройки» от Мирного переулка не едут вообще. От 6-й Дачной — с увеличенным интервалом.

«Девятки» и «десятки» от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка едут только до Детского парка.

Трамваи №11 едут от 6-го квартала только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU