Трамваи четырех маршрутов встали у Детского парка
Движение прервалось в 9:20
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Сегодня, 28 февраля, в Саратове встали трамваи №3, 9, 10 и 11.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 9:20 у Детского парка.
«Тройки» от Мирного переулка не едут вообще. От 6-й Дачной — с увеличенным интервалом.
«Девятки» и «десятки» от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка едут только до Детского парка.
Трамваи №11 едут от 6-го квартала только до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU