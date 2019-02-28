Жигулевчанин украл в Воскресенском районе дорогой снегоход

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-28T08:36:58+03:00

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Вчера, 27 февраля, полиция Воскресенского района раскрыла кражу у 47-летнего жителя села Ершовка.

По его словам ночью 25 февраля кто-то украл из двора его дома снегоход марки «бамбардир скидо» черного цвета 2006 года выпуска. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого преступника задержали на трассе Саратов — Вольск в селе Садовка Воскресенского района.

Им оказался 62-летний житель Жигулевка из Самарской области. Он перевозил снегоход в прицепе.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU