На трассе под Вольском насмерть сбили подростка
ДТП произошло около села Ключи
В Вольском районе "Газель" сбила подростка. Фото соцсетей
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В Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб 16-летний мальчик.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла утром 28 февраля на 189-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около села Ключи.
По предварительной версии, подростка сбила «Газель» под управлением 53-летнего водителя.
Мальчик скончался на месте. Сейчас начата проверка по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU