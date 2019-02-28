2019-02-28T08:27:53+03:00
Происшествия

На трассе под Вольском насмерть сбили подростка

ДТП произошло около села Ключи
Екатерина Семенова
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В Вольском районе "Газель" сбила подростка. Фото соцсетейВ Вольском районе "Газель" сбила подростка. Фото соцсетей
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В Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб 16-летний мальчик.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла утром 28 февраля на 189-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, около села Ключи.

По предварительной версии, подростка сбила «Газель» под управлением 53-летнего водителя.

Мальчик скончался на месте. Сейчас начата проверка по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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