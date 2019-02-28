Центральные улицы Саратова перекрыты из-за крупного ДТП

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-28T07:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова в час пик авария парализовала движение на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, на пересечении улиц Чапаева и Белоглинская столкнулись несколько автомобилей.

По словам автомобилистов, там столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. Машины перегородили все четыре полосы движения в обе стороны. Это привело к серьёзным пробкам не только по Белоглинской и Чапаева, но и другим улицам, которые дублируют эти направления, например, Воьская и Бахметьевская.

Автобусы не сворачивают на Чапаева, а едут в объезд, автомобилисты также советуют друг другу искать другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU