Центральные улицы Саратова перекрыты из-за крупного ДТП
Стоят Чапаева, Белоглинская, Вольская, Бахметьевская
ДТП на Чапаева и Белоглинской
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В центре Саратова в час пик авария парализовала движение на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, на пересечении улиц Чапаева и Белоглинская столкнулись несколько автомобилей.
По словам автомобилистов, там столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля. Машины перегородили все четыре полосы движения в обе стороны. Это привело к серьёзным пробкам не только по Белоглинской и Чапаева, но и другим улицам, которые дублируют эти направления, например, Воьская и Бахметьевская.
Автобусы не сворачивают на Чапаева, а едут в объезд, автомобилисты также советуют друг другу искать другие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU