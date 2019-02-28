Взрыв в мусоропроводе в Энгельсе привел к эвакуации жильцов многоэтажки

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-28T07:35:00+03:00

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Вечером 27 февраля в Энгельсе, в доме №11 на улице Урицкого загорелся мусоропровод и раздался взрыв.

В результате в подъезде выбило стекло, а также частично обрушился сам мусоропровод.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. На месте ЧП также работали взрывотехники. На время пока существовала угроза повторного взрыва, жильцов эвакуировали в детсад №16.

В последующем специалисты не обнаружили новых угроз и жильцы вернулись в квартиры.

По предварительным данным, скопившийся мусор загорелся от брошеной в мусоропровод непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU