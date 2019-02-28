Прокуратура проверила законность приостановки работы поликлиники №10 в Саратове

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-28T07:25:38+03:00

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По обращениям граждан прокуратура области провела проверку по жалобам на ухудшение качества медицинской помощи детям после оптимизации коек ГУЗ «Детская инфекционная больница №6», протекания крыши здания поликлиники № 10 ГУЗ «Саратовская детская инфекционная больница № 5». Проверка прошла с привлечением сотрудников Росздравнадзора.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным таянием снега в январе 2019 года произошло массивное протекание кровли здания, в связи с чем, его работа приостанавливалась. По информации министерства здравоохранения области ликвидация медицинского учреждения и его структурного подразделения не производилась и не планируется, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Попутно выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а также Правил и норм технической эксплуатации многоквартирного дома, в котором расположена поликлиника №10.

В результате внесены представления директору ООО «Управляющая компания Волжская - Саратов», главе Саратова, главврачу ГУЗ «Детская инфекционная клиническая больница № 5», к которой относится поликлиника.

- В настоящее время функционирование поликлинического отделения возобновлено, медицинская помощь детскому населению оказывается в полном объеме. Запланировано проведение ремонтных работ, — сообщили в прокуратуре области.

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ИСТОЧНИК KP.RU