2019-02-27T21:36:12+03:00
Происшествия

Двое подростков под предлогом защиты девушек избили и ограбили сверстника

Юные разбойники под предлогом защиты дам ограбили избитого парня
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Следователями СК в городе Вольске Саратовской области предъявлено обвинение 17 и 18-летнему приятелям в разбое.

Преступление свершилось в начале ноября 2018 года возле одного из ночных клубов Вольска. Двое парней, 17 и 18 лет, решили, по мнению следователей ограбить присутствовавшего там 16-летнего знакомого, с которым у них ранее случались конфликты.

Под предлогом разбирательства по поводу грубости с противоположным полом, на улице молодые люди предъявили знакомому претензии, а когда подросток попытался убежать от них, настигли его во дворе одного из жилых домов и избили руками и ногами. Проверив содержимое его карманов, забрали у избитого компьютерный планшет, наушники и кошелек.

Позднее, в ходе проведенных следственных действий, в доме 17-летнего молодого человека обнаружен кошелек потерпевшего, а у одного из их приятелей – похищенный планшет.

Преступление было зарегистрировано после того, как на следующий день после избиения, самочувствие потерпевшего стало ухудшаться, и он обратился в лечебное учреждение. Медики сообщили в полицию о поступлении к ним пациентам с характерными для избиения телесными повреждениями.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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