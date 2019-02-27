2019-02-27T20:55:38+03:00
Общество

В Саратове водитель получил реальный срок за тонировку

Водитель «Приоры» предпочел арест езде в «аквариуме»
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Заводской районный суд Саратова 27 февраля вынес решение об административном аресте на 9 суток для фаната тонированных стекол в авто.

Наказанию подвергся 21-летний автолюбитель. Его остановили днем 26 февраля у дома №90А по Новоастраханскому шоссе. При замере светопропускаемости передних боковых стекол его Лады «Приоры» оказалось, что она не соответствует требованиям технического регламента.

Когда любителя затонироваться «в хлам» пробили по базе данных ГИБДД оказалось, что он уже привлекался к административной ответственности за то же самое. Ему уже выписывали требование о снятии тонировки, однако молодой человек его проигнорировал.

Теперь у него есть время подумать ровно до международного женского дня находясь на казенном содержании, есть ли смысл продолжать тонировать свою «ласточку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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