Просроченная задолженность по зарплате в Саратовской области составляет 16,5 млн рублей
Изменить размер текста:
Просроченная задолженность по заработной плате наблюдаемого Саратовстатом круга организаций в регионе составила 16 млн 570 тыс. рублей. Таковы данные статистиков на 1 февраля.
Из этой суммы 14 млн 461 тыс. рублей или 87,3% приходятся на долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, т.е. банкротов.
Просроченную задолженность по заработной плате организации имеют перед 601 работником. В основном, это обрабатывающие производства (88,9%).
ИСТОЧНИК KP.RU