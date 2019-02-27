Просроченная задолженность по зарплате в Саратовской области составляет 16,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-27T16:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Просроченная задолженность по заработной плате наблюдаемого Саратовстатом круга организаций в регионе составила 16 млн 570 тыс. рублей. Таковы данные статистиков на 1 февраля.

Из этой суммы 14 млн 461 тыс. рублей или 87,3% приходятся на долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, т.е. банкротов.

Просроченную задолженность по заработной плате организации имеют перед 601 работником. В основном, это обрабатывающие производства (88,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU