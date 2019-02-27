2019-02-27T16:53:17+03:00
Экономика

Просроченная задолженность по зарплате в Саратовской области составляет 16,5 млн рублей

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Просроченная задолженность по заработной плате наблюдаемого Саратовстатом круга организаций в регионе составила 16 млн 570 тыс. рублей. Таковы данные статистиков на 1 февраля.

Из этой суммы 14 млн 461 тыс. рублей или 87,3% приходятся на долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, т.е. банкротов.

Просроченную задолженность по заработной плате организации имеют перед 601 работником. В основном, это обрабатывающие производства (88,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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