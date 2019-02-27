Николай Панков: Исторические здания нашей области надо восстанавливать
Саратову и области нужны программы реставрации исторических зданий. Этот вопрос стал главной темой встречи депутата Государственной думы Николая Панкова с архитекторским сообществом и саратовскими краеведами.
Отклик общественности вызвала проблема, поднятая Николаем Панковым: сохранение и восстановление исторического наследия. Напомним, депутат обращался в министерство культуры РФ по вопросу реставрации комплекса складов Рейнеке в Саратове, усадьбы Пады в Балашовском районе и так далее. Многие жители написали в «Инстаграм» Николая Панкова и о других проблемных объектах, после этого депутат предложил встретиться лично на региональной неделе.
По мнению участников встречи, нужны областная и муниципальные программы с четко обозначенными сроками реставрационных работ и объемом финансирования. Такие уже приняты во многих регионах, в нашей области подобная программа существует в Балакове. В Саратове финансирование выделяется ведомствам, на чьем балансе находится тот или иной объект. По мнению Николая Панкова, такой принцип не всегда позволяет решать задачи по реставрации.
- Предположим, министерство работает в историческом здании, получает финансирование. На что они его потратят — на реставрацию или на ремонт кабинетов? Возможно, если проверить, сколько средств реально пошло на реставрационные работы, это будут копейки. Считаю, такие расходы должны быть прозрачными для общественности, и надо учитывать мнение людей, какой объект восстанавливать в первую очередь. А для этого удобней принять отдельную программу, — отметил Николай Панков.
Заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» СГТУ архитектор Виталий Кудрявцев согласился, что результативной может быть только системная работа.
- Иначе, например, рядом с отреставрированным домом может начаться строительство нового здания, и ничего хорошего из этого не выйдет, — считает он.
Блогер Владимир Лешуков напомнил, что существует возможность восстановления исторических памятников за счет арендаторов, когда объекты отдаются в долгосрочную аренду по символической цене. Но в настоящее время этот механизм не используется.
- Вот еще один вопрос к социальному блоку областного правительства, который курирует Валентина Гречушкина. Есть возможности, но люди не видят результата работы, и на что тратятся средства. Есть балансодержатели, но здания разрушаются. Считаю, это недоработка власти, — выразил мнение Николай Панков.
Депутат подчеркнул, что поддержит общественность по всем озвученным проблемам, направив запросы в профильные структуры областного правительства и администрацию города.
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ИСТОЧНИК KP.RU